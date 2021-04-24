Президент США Джо Байден назвал события 1915 года геноцидом

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В послании к армянскому народу 24 апреля президент США Джо Байден впервые среди президентов США официально признал Геноцид армян. Как сообщает «Арменпресс», Байден в своем послании использовал термин «геноцид».

Полный текст послания президента США будет представлен в ближайшее время.

В последние дни стало известно, что Байден намерен признать Геноцид армян. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США заявили, что Байден даже проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о своем намерении.