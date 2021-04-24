Италия не имеет права игнорировать рану армянского народа: Ренато Брунетта

Министр по делам государственной службы Италии Ренато Брунетта присоединяется к армянскому народу и воздает дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, Брунетта в своем заявлении по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, отметил. «Как венецианец, как итальянец, как человек, я присоединяюсь к армянскому народу, который сегодня чтит память жертв Геноцида армян.

24 апреля 1915 года начался Геноцид армян: на фоне безразличия западных стран Османская империя намеренно зверски уничтожила 1,5 миллиона своих граждан-армян, вдохновив Гитлера на окончательное решение еврейского вопроса. Активная община армян Италии - это огромное сокровище для нашей страны, которая не имеет права игнорировать рану этого народа, которая все еще кровоточит».

Будучи родом из Венеции, города, который гордится тем, что там находится старейшее армянское культурное поселение в Италии, Брунетта в этот траурный день выразил свою благодарность и любовь армянскому народу, отметив огромную жизненную силу армянского народа.