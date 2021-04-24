Удерживаемые в Азербайджане армянские пленники должны быть возвращены: председатель Сената Франции

Председатель Сената Франции Жерар Ларше считает важным шагом обсуждение в ПАСЕ вопроса об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, а также принятие соответствующего заявления Мониторинговым комитетом ПАСЕ. Как сообщает Арменпресс, на брифинге с журналистами председатель Сената Франции отметил, что это может быть международным давлением на Азербайджан. По его словам, в соответствии с международными соглашениями, после трехстороннего объявления прекращения огня, Азербайджан должен вернуть и военнопленных, и тела погибших.

«На этой неделе ПАСЕ провела дискуссии о военнопленных. Спикер Европейской народной партии, который является членом нашего Сената и вице-президентом по социальным вопросам, напомнил о требованиях, предъявляемых международными конвенциями и объявлением о прекращении огня. Считаю это важным шагом», - сказал председатель Сената.

Коснувшись вопроса о том, что Турция была вовлечена в 44-дневную войну в Арцахе, привлекая наемников в регион, о чем говорил и президент Франции, председатель Сената отметил, что некоторые действия Турции выходят за рамки европейской системы ценностей.

«Я говорю как бывший председатель группы дружбы Франция-Турция. Я хочу сказать, дорогие друзья, многое из того, что вы сделали, выходит за рамки наших ценностей. Европейский совет должен принять решение в ближайшем будущем, если Турция продолжит нарушать определенные ценности», - добавил он.