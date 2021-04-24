Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Президент Армении наградил орденами Жерара Ларше и французских парламентариев

Президент Армении наградил орденами Жерара Ларше и французских парламентариев

Указами президента Республики Армения за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных отношений председатель Сената Франции Жерар Ларше награжден Орденом Почета, а группа депутатов Сената Франции - Орденом Дружбы.

Президент Армен Саркисян сегодня вручил государственные награды в резиденции президента и поблагодарил французских парламентариев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, после церемонии награждения Армен Саркисян провел встречу с Жераром Ларше и делегацией Сената Франции. Были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив развития армяно-французских двусторонних отношений, укрепления связей между парламентами двух стран, а также расширения сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации