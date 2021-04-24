Президент Армении наградил орденами Жерара Ларше и французских парламентариев

Указами президента Республики Армения за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-французских дружественных отношений председатель Сената Франции Жерар Ларше награжден Орденом Почета, а группа депутатов Сената Франции - Орденом Дружбы.

Президент Армен Саркисян сегодня вручил государственные награды в резиденции президента и поблагодарил французских парламентариев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, после церемонии награждения Армен Саркисян провел встречу с Жераром Ларше и делегацией Сената Франции. Были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив развития армяно-французских двусторонних отношений, укрепления связей между парламентами двух стран, а также расширения сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии.