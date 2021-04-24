Между Арменией и Турцией нет никакого диалога: замглавы МИД Армении

Между Арменией и Турцией нет никакого диалога. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал заместитель иностранных дел Армении Авет Адонц, подчеркнув, что в позиции официального Еревана ничего не изменилось: страна готова к нормализации отношений без предусловий, но предусловия предъявляет только турецкая сторона.

«Они касаются как Геноцида, так и нагорно-карабахского конфликта», - сказал Адонц.

Отвечая на уточняющий вопрос, замминистра сказал: «Турция не выдвигала никаких предварительных условий в связи с 44-дневной войной, но урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается предварительным условием для турецкой стороны».

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Адонц отметил, что, кроме Минской группы, в настоящее время не обсуждается никакой иной формат. На данный момент ведутся работы с Минской группой, и Авет Адонц выразил надежду, что они скоро станут заметны.