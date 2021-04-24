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Мирзоян и Ларше в знак прочности армяно-французской дружбы посадили вечнозеленую ель

Мирзоян и Ларше в знак прочности армяно-французской дружбы посадили вечнозеленую ель

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян и председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше, находящийся в нашей стране с официальным визитом, в знак прочности армяно-французской дружбы 24 апреля в Аллее спикеров Парка НС посадили вечнозеленую ель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в этой ставшей традицией символической церемонии приняли участие также французские парламентарии.


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