Мирзоян и Ларше в знак прочности армяно-французской дружбы посадили вечнозеленую ель

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян и председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше, находящийся в нашей стране с официальным визитом, в знак прочности армяно-французской дружбы 24 апреля в Аллее спикеров Парка НС посадили вечнозеленую ель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в этой ставшей традицией символической церемонии приняли участие также французские парламентарии.