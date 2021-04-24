Геноцид армян показал миру непомерную цену разделения, отчуждения и ненависти: Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо направил послание по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Канады, в послании Джастина Трюдо говорится:

«Сегодня, в День памяти жертв Геноцида армян, мы присоединяемся к армянским общинам Канады и всего мира, чтобы вспомнить тех, кто погиб и пострадал от бесчеловечных действий, совершенных против армянского народа. Мы также чтим их потомков и всех тех, кто продолжает жить с болью, травмами и потерей в результате этой трагедии.

Геноцид армян показал миру непомерную цену разделения, отчуждения и ненависти. Канада решительно выступает против и осуждает ненависть, нетерпимость и ксенофобию. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность основным правам и достоинству всех людей и обязуемся продолжать работать с нашими партнерами, чтобы подобные зверства никогда не повторились.

Мы по-прежнему вдохновляемся силой и духом армянского народа перед лицом невообразимых трудностей и с надеждой с нетерпением ждем более мирного, справедливого завтрашнего дня.

В эту мрачную годовщину я приглашаю всех канадцев сделать паузу, чтобы вспомнить жертв и тех, кто пережил ужасы Геноцида армян. Мы продолжим уважать их, борясь с ненавистью, защищая наиболее уязвимых и работая над тем, чтобы сделать наш мир лучше».