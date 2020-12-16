Предстоящие на 25 апреля мероприятия
18:04, Апрель 24, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 22:27 Признание Байденом Геноцида армян имеет решающее значение для международного признания: Авинян
- 21:58 Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ
- 21:55 Это важный для всех армян день: Никол Пашинян
- 21:35 Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на заключительном концерте проекта “Три реквиема”
- 21:19 Арам I назвал признание Байденом Геноцида армян мудрым и смелым шагом
- 21:12 Президент Байден сделал исторический шаг: Нэнси Пелоси приветствует признание Геноцида армян
- 21:03 Каждый год в этот день мы поминаем всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху: послание Байдена
- 20:48 Послание президента США является значительным вкладом в глобальное признание Геноцида армян: МИД
- 20:46 Чавушоглу назвал заявление Байдена о признании Геноцида армян популизмом
- 20:24 Названы герои «Авроры» – 2021
- 20:17 Премьер-министр Армении направил благодарственное письмо президенту США
- 20:13 Госсекретарь МИД Франции считает очень важным возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном
- 20:03 Президент США Джо Байден назвал события 1915 года геноцидом: ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ
- 19:56 Италия не имеет права игнорировать рану армянского народа: Ренато Брунетта
- 19:49 Удерживаемые в Азербайджане армянские пленники должны быть возвращены: председатель Сената Франции
- 19:22 Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетил воинский пантеон «Ераблур»
- 19:19 Президент Армении наградил орденами Жерара Ларше и французских парламентариев
- 19:07 Сегодня мы вместе понимаем жертв этой трагедии: письмо президента Аргентины армянской общине
- 19:03 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 18:57 Между Арменией и Турцией нет никакого диалога: замглавы МИД Армении
- 18:45 Хотим пройти путь признания Нагорного Карабаха: председатель Сената Франции
- 18:44 Премьер-министр Армении и министр обороны Кипра подчеркнули важность развития многоотраслевого сотрудничества
- 18:24 Мирзоян и Ларше в знак прочности армяно-французской дружбы посадили вечнозеленую ель
- 18:20 Геноцид армян показал миру непомерную цену разделения, отчуждения и ненависти: Джастин Трюдо
- 18:13 Принятая Сенатом резолюция о признании Арцаха имеет ключевое значение: Пашинян провел встречу с Жераром Ларше
16:11, 20.04.2021
Просмотрели 1262 раз Администрация президента США ответила на письмо армянских историков, касающееся Геноцида армян
14:53, 20.04.2021
Просмотрели 775 раз Крайне строгие условия: что ожидается от изменений в миграционной сфере РФ
09:54, 22.04.2021
Просмотрели 764 раз Джо Байден собирается признать Геноцид армян
20:03, 24.04.2021
Просмотрели 700 раз Президент США Джо Байден назвал события 1915 года геноцидом: ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ
17:34, 18.04.2021
Просмотрели 693 раз В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против беспилотных летательных аппаратов: СМИ