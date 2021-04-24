Правительства Азербайджана и Турции снова пропагандируют геноцид: экс-вице-спикер Страны Басков

Бывший вице-спикер парламента Страны Басков, политик Рафаэль Ларейна выражает готовность работать с армянским народом для признания Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил в послании по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«По случаю годовщины Геноцида армян выражаю солидарность и поддержку армянскому народу, в том числе в Арцахе и диаспоре. И я думаю, что в этом году мы должны особенно проявить нашу поддержку армянскому народу, потому что правительства и Азербайджана, и Турция снова пропагандируют геноцид, сеют ненависть к армянскому народу», - отметил политик.

Ларейна считает, что именно поэтому демократические народы Европы должны выразить свою поддержку и защиту права армянского народа на свою культуру, жизнь и историю.

«Я считаю, что демократические государства Европы должны оказывать более реальную поддержку армянскому народу. Вот почему сегодня я хочу выразить свою поддержку всем армянам в Арцахе и во всем мире и готовность работать для признания Геноцида армян», - отметил он, добавив, что нужно продолжать работать, чтобы больше никогда не было геноцидов ни в Армении, ни где-либо еще в мире.