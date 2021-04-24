Делегация  во главе с председателем Сената Франции присутствовала на открытии выставки “Наследие под угрозой: Арцах”

В рамках памятных мероприятий 24 апреля делегация во главе с председателем Сената Франции Жераром Ларше в сопровождении спикера Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна в мэрии Еревана присутствовала на церемонии открытия выставки “Наследие под угрозой: Арцах”. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.

На выставке “Наследие под угрозой: Арцах” представлено более 120 фотографий, представляющих историко-культурное и религиозное наследие Арцаха, изданные в Шуши книги, рукописи и ковры, сделанные в Арцахе.