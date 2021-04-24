Спикер НС Армении и министр обороны Кипра обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с министром обороны Кипра Хараламбосом Петридесом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, председатель НС поблагодарил министра за участие в проводимых в Ереване мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, что еще раз доказывает дружбу и братство двух стран. Спикер парламента отметил, что прочные связи между Арменией и Кипром основаны на многовековых христианских и культурных связях.

Арарат Мирзоян добавил, что парламент Армении, в свою очередь, признал геноцид понтийских греков в Османской Турции. Он отметил, что необходимо дальнейшее углубление сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем формате Армения-Кипр-Греция.

Министр обороны Кипра поблагодарил Арарата Мирзояна за прием, отметив, что Кипр полон братских чувств к Армении и армянскому народу. Петридес подчеркнул, что внешние угрозы двух стран во многом схожи из-за агрессивной политики Турции.

Собеседники коснулись турецко-азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе, подчеркнув необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане лиц.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества парламентов в оборонной и других сферах.