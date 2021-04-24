В Москве почтили память жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. К 106-й годовщине Геноцида армян Посол Армении в России Вардан Тоганян Предстоятель Армянской епархии AAЦ России и Нового Нахичевана архиепископ Эзрас Нерсисян возложили венки и цветы к мемориалу жертвам Геноцида армян в московском церковном комплексе .

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в России.

На церемонии присутствовали представители РА в различных ведомствах России, сотрудники посольства и представители армянской общины.

В Спасо-Преображенском храме Москвы была отслужена Божественная литургия, по окончании которой было совершено заступническое служение святым мученикам Геноцида армян.