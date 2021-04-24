Нет преступлениям против человечности! – «Арменпресс» предлагает мировым СМИ создать коалицию

Считая важной роль средств массовой информации в деле повышения информированности о доселе продолжающихся в мире геноцидах и укрепления памяти поколений, «Арменпресс» как государственное информационное агентство Республики Армения призывает все мировые средства массовой информации создать коалицию. Об этом сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян в интервью, посвященном распространению информации о совершённых против человечности преступлениях и важности международного признания Геноцида армян.

Посредством коалиции мировых СМИ будет создана возможность обсуждать общие планы, координировать деятельность и двигаться вперёд по пути предупреждения геноцидов, повышения информированности о них и укрепления исторической памяти поколений, – отметил, в частности, Арам Ананян.

– Господин Ананян, чем важно признание Геноцида армян не только для армянского народа, но также для международной общественности?

– Геноцид армян, помимо того, что является исторической проблемой, с точки зрения международного права является преступлением против человечности. Это преступление, которое не имеет срока давности и жертвами которого являются полтора миллиона наших соотечественников. Сегодня продолжение этого преступления – его отрицание, которым Турция, фактически, продолжает геноцидальную политику. Нет признания, нет и компенсации наследникам жертв Геноцида, а признание составляет наименьшую часть процесса, за которым должна идти ликвидация последствий Геноцида.

Признание Геноцида армян сегодня более чем актуально, потому что политика Турции никоим образом не изменилась в течение этих 106 лет. Кроме того, непризнание Геноцида армян как бы развязывает Турции руки в том, чтобы вести более вызывающую и циничную политику в отношении Армении и региона. Очевидно, что одной из причин агрессивного поведения Турции в регионе является также проводимая Анкарой политика отрицания Геноцида армян и противодействия его международному признанию. Вовлечённость Турции в войну против Арцаха ещё раз подтвердила, что Турция не изменила свою геноцидальную политику в отношении Армении. Турция, демонстрируя крайне агрессивное поведение, вооружая до зубов Азербайджан и буквально поставляя ему представителей самых опасных международных террористических формирований, показала, что не убрала из своей повестки геноцидальные притязания. Свои геополитические возможности Анкара пытается капитализировать посредством угроз, вооружённых нападений, прокси формирований. Не стесняясь никаких средств, абсолютно игнорируя нормы, принципы и всю структуру международного права, Турция пытается создать впечатление, что мнение мирового сообщества для неё не имеет никакой ценности.

В этих обстоятельствах международное признание Геноцида армян – дополнительный сдерживающий фактор против агрессивных региональных посягательств Турции.

– В таком случае, как объяснить молчание международного сообщества?

– Не считаю, что международное сообщество молчит. Наоборот, в международной повестке эти проблемы очень актуальны. Однако Турция, так сказать, не столь сильна, чтобы садиться за один стол с мировыми державами, и в то же время, не столь слаба, чтобы стать на их столе одним из блюд. Посредством грязной геополитической игры Турции удаётся в какой-то степени удовлетворить свои претензии в регионе. Признание Геноцида армян важно также для того, чтобы несколько обуздать аппетиты Анкары.

– Что даст признание Геноцида армян со стороны США?

– Во-первых, США уже признали Геноцид армян, а использование Президентом Байденом термина «геноцид» откроет новые возможности для международного признания. Например, важно признание Геноцида армян также со стороны Великобритании и Израиля. Великобритания, которая в ходе Первой мировой войны была одной из стран Антанты, задерживается в вопросе признания по политическим причинам. В случае пережившего Геноцид и прошедшего через то же преступление Израиля, признание Геноцида армян находится также в нравственной плоскости.

В случае широкого международного признания в турецком обществе тоже усилится обращение к этой теме. Конечно, это трудный процесс, и не нужно иметь излишние иллюзии, однако нужно сделать всё возможное и невозможное, чтобы турецкое общество также встало на путь покаяния.

– Что могут сделать армянские и мировые средства массовой информации в процессе признания Геноцида армян и предотвращения геноцидов?

– Если речь, в частности, касается Геноцида армян, то, образно говоря, значительная часть миссии по сбору фактов как в течение Первой мировой войны, так и после неё осуществлялась именно средствами массовой информации. Трудно переоценить ту работу, которую многочисленные мировые средства массовой информации осуществили в деле международного признания Геноцида армян.

Сегодня человечество вступило в некий особый этап развития. С одной стороны, происходящие в разных концах мира события без даже секундной задержки могут становиться общественной собственностью, с другой – геноцидов и других, направленных против человечности преступлений, меньше не становится. Они происходят на глазах у всего человечности, часто, получая импульс по причине информационной повестки, политической целесообразности или редакционной политики.

Как государственное информационное агентство Республики Армения, мы призываем все средства массовой информации мира создать коалицию по предупреждению преступлений против человечности и защите исторической памяти.

Важно, чтобы посредством общей и скоординированной работы мировых СМИ повысилась степень информированности и осведомлённости международного сообщества относительно подобных преступлений, направленных против человечности. Посредством коалиции мировых средств массовой информации будет создана возможность обсуждать общие планы, координировать деятельность и двигаться вперёд по пути повышения информированности о геноцидах, укрепления исторической памяти поколений и предотвращения новых геноцидов.

Интервью вёл Ван Новиков