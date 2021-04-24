Председатель Сената Франции видит необходимость придать новый импульс сопредседателям Минской группы.
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше видит необходимость придать новый импульс сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Ларшен выразил в совместном заявлении с Араратом Мирзояном в Национальном Собрании РА, касаясь вопроса журналиста, какие шаги предпринимает Франция, как член Минской группы ОБСЕ, в частности Сенат, для мирного урегулирования арцахского вопроса.
«Необходимо придать новый импульс сопредседателям Минской группы ОБСЕ», - сказал председатель Сената.
Он намерен сказать президенту Франции то, что сегодня утром сказал ему спикер Национального собрания. Ларше заявил, что в первой половине 2022 года Франция примет председательство в ЕС. «Председательство, конечно, предполагает большую исполнительную активность, но и здесь законодатель говорит свое слово. Следует отметить, что затем мы планируем организовать конференцию по вопросам безопасности, обороны в Сенате Франции, которую мы готовим с сегодняшнего дня», - сказал председатель Сената.
Члены французской делегации во главе с Ларше прибыли в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.
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