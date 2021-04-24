Российские парламентарии посетили мемориал Цицернакаберд

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ »АРМЕНПРЕСС. 24 апреля Мемориал Цицернакаберд посетили депутатy Государственной Думы РФ Павел Шперов, Татьяна Кусайко и член Совета Федерации РФ Юрий Архаров в сопровождении Алексея Сандикова. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА.

Российские парламентарии возложили цветы к Вечному огню памяти жертв Геноцида армян.

Гости также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспонатами, документирующими Геноцид, сделали отметку в «Книге почетных гостей».

Татьяна Кусайко заявила, что полностью согласна с президентом своей страны Владимиром Путиным в том, что считает убийство армян личной болью России: «Я былa очень впечатленa посещением музея, и сейчас я очень взволнованa. Я понялa, насколько важны дружба и мир для всего мира, чтобы подобное преступление против человечности не повторилось. То, что случилось с армянами, - очень трудный урок, который мы должны преодолеть и извлечь из него».

Депутаты Государственной Думы РФ также посетили мэрию Еревана, участвуя в церемонии открытия выставки «Арцах: наследие под угрозой».

«Арцах: наследие под угрозой» представляет более 120 фотографий, представляющих историческое, культурное и духовное наследие Арцаха, рукописи и ковры, созданные в Арцахе, а также первые книги, изданные в Шуши.

На выставке также представлены фотографии из архива Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Фонда изучения армянской архитектуры, архива памятника Самвела Карапетяна и Матенадарана имени Месропа Маштоца.