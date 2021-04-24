Пашинян и Путин подчеркнули необходимость реализации вопроса пленных

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнули необходимость реализации трехстороннего заявления от 9 ноября об обмене военнопленными, заложниками и другими задержанными. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении о телефонном разговоре между премьер-министром РА и президентом России, распространенном Управлением информации и общественных связей премьер-министра РА.

«Сегодня, 24 апреля, премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Собеседники обсудили выполнение пунктов Трехсторонней декларации от 9 ноября, в частности, подчеркнув необходимость полного выполнения статьи 8, которая касается обмена военнопленными, заложниками и другими задержанными.

«Лидеры двух стран также затронули вопросы безопасности, сотрудничества в области энергетики, текущих программ и региональных вопросов», - говорится в заявлении.