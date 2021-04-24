Армянский народ может рассчитывать на нашу поддержку: вице-президент Восточной Республики Уругвай

Уругвай, как первая страна, признавшая Геноцид армян, постоянно подтверждает свою позицию по этому вопросу, выражая армянскому народу свое содействие. Об этом в видеообращении, предоставленном «Арменпресс», заявила вице-президент Восточной Республики Уругвай, спикер Генассамблеи Беатрис Архимон.

“К сожалению, в этом году уругвайский парламент не сможет отметить эту объединяющую нас особую годовщину, связанную с Армянским вопросом, имеющим для Уругвая особое значение. Уругвай как страна, признавшая геноцид, постоянно подтверждает свою позицию, которая стала государственной политикой. Об этом ежегодно вместе с членами всей армянской общины нашей страны говорит наш Парламент. Община, представители которой всегда были активными гражданами Уругвая, которые неизменно отождествляли себя с Армянским Судом. Мы оправдываем этот Суд, как символ государственной политики Уругвая. К сожаленью, в этом году этот изменившийся мир заставляет нас общаться через экраны, но мы адресуем Вам это сообщение, чтобы подтвердить нашу историческую позицию. Знайте, что Вы, как и всегда, можете рассчитывать на нашу поддержку. Крепко обнимаем все армянское сообщество”, - говорится в видеообращении.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция также и ряд международных организаций.