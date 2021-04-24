Азербайджан обязан немедленно освободить всех военнопленных: председатель Сената Франции

Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше подчеркнул необходимость немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он сказал в заявлении, сделанном в Национальном собрании Армении после встречи с Араратом Мирзояном.

“Этот наш визит является продолжением резолюции, которая была принята в Парламенте в ноябре большинством голосов, лишь при одном “против”. Это исключительное явление, все желают, чтобы такое голосование бывало бы чаще”, - сказал председатель Сената Франции.

Он напомнил, что резолюция призывает правительство Франции признать независимость Нагорного Карабаха, добавив, что в то же время в резолюции говорится, что это признание станет инструментом для достижения прочного, стабильного мира путем мирных переговоров.

Депутататы НС во главе с Араратом Мирзояном с членами французской делегации обсудили и вопрос армянских военнопленных.

“Давайте проясним: Азербайджан обязан немедленно освободить всех военнопленных в соответствии с подписанным заявлением и всеми международными договорами”, - сказал Жерар Ларше.

Председатель Сената Франции напомнил, что на этой неделе вопрос военнопленных обсуждался и на сессии ПАСЕ, от имени Сената выступил один из членов Сената Франции и потребовал их немедленного освобождения.

20 ноября 2020 года Сенат Французской Республики принял проект резолюции о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики.