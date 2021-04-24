Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Республики Армения Никол Пашиняна с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

В заявлении на официальном сайте Кремля говорится, что обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе продолжается. С удовлетворением было отмечено, что благодаря усилиям российских миротворцев ситуация в регионе стабильная и спокойная.

Они обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Никол Пашинян проинформировал о внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь досрочными парламентскими выборами.