Делегация Парламента Центральной Америки, во главе с председателем, посетила Музей Геноцида армян

24 апреля делегация Парламента Центральной Америки во главе со своим председателем Каролиной Фернандес, находящаяся в Армении для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян в сопровождении вице-спикера НС Алена Симоняна посетила Мемориал в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, гости возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян.

В Музее-институте Геноцида армян они ознакомились с документами, рассказывающими о первом бедствии 20-го века, осмотрели экспонаты.

Председатель Парламента Центральной Америки и члены делегации сделали записи в Книге почетных гостей.

Каролина Фернандес отметила, что она, как председатель Парламента Центральной Америки, прибыла сюда, чтобы в день памяти находиться здесь. “Мне кажется, если мы можем помнить и говорить об этом, то это поможет, чтобы подобные случаи не повторялись.

Фотографии и письменные упоминания, хранящиеся в музее - это факты, которые нельзя отрицать. И таким образом мы можем предпринять усилия, чтобы предотвратить повторение подобных злодеяний. Мы должны уважать память тех, кто погиб, а также поддерживать людей, которые пытались защитить, и сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем”.

Затем делегация посетила мэрию Еревана, приняла участие в открытии выставки “Наследие под угрозой. Арцах”. На выставке представлено более 120 фотографий предметов, представляющих историко-культурное и духовное наследие Арцаха, рукописи и ковры, созданные в Арцахе, а также первые книги, напечатанные в Шуши. Есть и фотографии из архива Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Фонда изучения армянской архитектуры, Архива специалиста по памятникам Самвела Карапетяна и Матенадарана им. Месропа Маштоца.