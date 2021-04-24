Мир близок к признанию первого массового преступления против человечества: депутат украинской Рады

Даже спустя 106 лет депутат Верховной Рады Украины Олександр Лукашев признание Геноцида армян считает одной из важнейших целей прогрессивного человечества.

В беседе с «Арменпресс» Лукашев коснулся и вопроса признания геноцидов греков и ассирийцев.

“Это было преступление против человечества, против цивилизации. Если бы оно было признано раньше, мир мог бы избежать Холокоста, апартеида и ряда других ужасающих, бесчеловечных событий”.

Касаясь вопроса, может ли Турция признать Геноцид армян, принимая во внимание агрессивную политику этой страны, депутат сказал, что это очень вопрос с глубокими корнями.

По его словам, не исключено, что однажды к власти в Турции придет человек, который поймет важность нормализации отношений со своими древними соседями, Арменией, Грецией, признает вину своей страны перед этими народами, выплатит компенсации поколениям, пережившим геноцид, или хотя бы извинится.

“Без этого Армения и Греция никогда не пойдут на примирение, напряженная ситуация в регионе останется неизменной. Скорее всего, турецкие власти понимают, что после признания Геноцида Армения сможет предъявить территориальные претензии, но я склонен думать, что армяне просто хотят восстановить справедливость. Они хотят, чтобы их предки покоились с миром. Эти люди устали от крови. К сожалению, при нынешнем правительстве Турции во главе с Эрдоганом, особенно с учетом нынешней поддержки Азербайджану, признание маловероятно”, - сказал Олександр Лукашев.

На вопрос, что он думает о распространившейся в СМИ 22 апреля новости о том, что президент США Джо Байден собирается признать Геноцид армян, депутат ответил, что он верит в это, что это вполне реально.

“49 из 50 штатов США уже признали и осудили геноцид. Кроме того, 24 апреля в США считается Днем памяти жертв армянского народа. На днях стало известно, что апрель в Лос-Анджелесе объявлен месяцем истории Армении. Некоторые европейские страны уже находятся на грани признания. Я надеюсь, что мир уже близок к признанию первого массового преступления против человечности. Все должны быть привлечены к ответственности за свои преступления. Правда и справедливость всегда побеждают”, - заключил Лукашев.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция также и ряд международных организаций.

Беседу вела Лилит Демурян