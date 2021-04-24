Председатель НС Арцаха принял участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян в сопровождении духовного предводителя Арцаха, членов правительства и депутатов НС принял участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в НС Республики Арцах.

В Братском мемориальном комплексе Степанакерта они воздали дань памяти жертвам Геноцида армян и героям, павшим в трех Арцахских войнах.

Накануне вечером депутаты Парламента во главе с Артуром Товмасяном приняли участие в ежегодном факельном шествии, посвященном 106-й годовщине Геноцида армян, стартовавшем со двора церкви Св. Акопа в Степанакерте, проводимом по инициативе Молодежного союзов АРФ “Дашнакцутюн” Арцаха и Студенческого союза “Арам Манукян”.