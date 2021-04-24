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В Ишханадзоре продолжаются поиски тел погибших военнослужащих

В Ишханадзоре продолжаются поиски тел погибших военнослужащих

24 апреля на территории общины Ишханадзор Кашатагского района и в соседних поселках продолжаются поиски тел погибших военнослужащих — одним спасательным отрядом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«После установления режима прекращения огня общее количество тел, найденных при поисках в неподконтрольных Арцаху населенных пунктах, а также тел, переданных Азербайджаном, составляет 1551 человек. По предварительным данным, 27 из них – гражданские лица», - сказали в ГСЧС.


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