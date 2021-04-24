Уругвай и дальше будет поминать память жертв Геноцида армян среди армян: Альфредо Фратти

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Уругвай продолжит поминать память жертв Геноцида армян с армянским народом. Об этом в видеообращении «Арменпресс» заявил председатель Палаты представителей Восточной Республики Уругвай Альфредо Фратти.

«24 апреля, как и каждый год, мы должны были отмечать годовщину Геноцида армян вместе с Советом Ай Дата и Палатой представителей. Причина в том, что мы ничего не можем сделать, кроме как послать удаленные братские объятия всей армянской общине, тысячелетней общине, возникшей с 3-го тысячелетия до нашей эры, которая участвует в нашей стране много лет, прилагает усилия в поисках мира, которого они не нашли в своей стране. Итак, еще раз сердечный прием от нас. Конечно, мы продолжим встречаться в ближайшие годы, мы продолжим отмечать соответствующим образом, я не хочу, чтобы эта 106-я годовщина прошла, не сказав этого. Мы продолжим работать во имя братства наших народов. Дай Бог, в следующем году мы сможем отметить годовщину Геноцида армян», - сказал Альфредо Фратти, отметив, что Уругвай был первой страной, признавшей Геноцид армян в 1965 году. .

Османской империей в 1915 году Геноцид армян - величайшее преступление начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид признали и осудили около тридцати стран: Уругвай, Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Люксембург, Люксембург, Люксембург, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Швеция, Швейцария, Франция, авторитетные международные организации.