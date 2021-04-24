Не будем забывать историю, чтобы она не повторилась со своими темными сторонами: Председатель Палаты депутатов Чехии

Радек Вондрачек, спикер Палаты депутатов чешского Парламента, призвал не забывать историю, чтобы она не повторилась со своими темными сторонами. Об этом Вондрачек заявил в своем обращении, предоставленном «Арменпресс», по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

“Сегодня мы отмечаем 106-ю годовщину массовых убийств армян и других народов в Османской империи во время Первой мировой войны. Я с нетерпением ждал официального визита в Армению, но, к сожалению, эпидемическая ситуация помешала мне сделать это. Но я верю, что приеду в Армению и, конечно же, буду в Мемориале Цицернакаберда”, - сказал Вондрачек.

Спикер Палаты депутатов подчеркнул, что долг политиков и граждан - помнить и не забывать историю, чтобы она не повторялась со своими темными сторонами.

Он напомнил, что четыре года назад Палата депутатов Чешской Республики осудила преступления против человечности, совершенные нацистами против еврейского, цыганского и славянского населения во время Второй мировой войны. Он упомянул и Геноцид армян и других национальных и религиозных меньшинств на территории Османской империи в годы Первой мировой войны, а также и совершенное в других местах геноцидальное насилие.

“В то же время Палата депутатов призвала международное сообщество эффективно предотвращать нарушения прав человека и гражданин всего мира и разрешать споры мирным путем. Поэтому этим посланием позвольте мне выразить солидарность со всем армянским народом”, - заключил спикер Палаты депутатов.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Парламент Чешской Республики 25-го апреля 2017 г. принял резолюцию, признающую Геноцид армян.