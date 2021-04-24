Ради того, чтобы это никогда не повторилось! Член Сената Италии Маттео Сальвини обращается к годовщине геноцида

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Член Сената Италии, бывший вице-премьер, генеральный секретарь партии LEGA Маттео Сальвини направил послание по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. «Арменпресс» представляет послание члена Сената Италии.

"Не забыть никогда! Приветствия, признание, любовь и близость со стороны меня, движения «Лега», а также всего итальянского народа армянскому народу в лице тех, кто прошел через страдания и во имя того, чтобы оно никогда не повторилось. Первый геноцид в истории, я использую слово, которое могло привести к тюремному заключению в Турции, в результате чего более 1,5 миллиона женщин, мужчин, детей и стариков были уничтожены с лица земли. Пусть это никогда не повторится! Надеюсь, что в ближайшее время буду гордиться тем, что приеду в свободную страну. Я надеюсь, что у наших детей от начальной до средней школы Италии будет возможность прочитать «Ферму жаворонков» Антонии Арслан, которая является шедевром воспоминаний и будущего,.

Обнимаю, люблю вас. Надеюсь, я не слишком ошибочно произношу: «Да здравствует Армения!»