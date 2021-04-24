Езидский народ воздал дань уважения жертвам Геноцида армян

Езиды 24 апреля в Цицернакаберде воздали дань памяти жертвам Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян сказал, что езидский народ всегда был и будет рядом с армянским народом.

“Прошло 106 лет, однако эта боль не смягчилась. В 1915-1918 гг. езиды, как и армяне подверглись геноциду. В те годы езидов тоже постигла эта участь: была резня, мы понесли около 400 000 жертв. Мы собрались здесь сегодня, чтобы поднять наш голос в знак протеста против политики Турции отрицания. Эта страна не признает Геноцид армян. В 21 веке мы стали свидетелями повторения геноцида. Геноцид езидов 2014 года является продолжением всего этого”, - сказал Хаджоян.

По его словам, непринятие этого преступления привело к новым геноцидам. Президент Национального союза езидов призвал международное сообщество, США, признать и осудить Геноцид армян.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция также и ряд международных организаций.

3 августа 2014 года в Ираке боевиками террористической группировки “Исламского государства” были убиты тысячи езидов.