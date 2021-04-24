Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия выставки «Арцах: наследие под угрозой»

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал в мэрии Еревана на церемонии открытия выставки "Арцах: наследие под угрозой”. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

В мероприятии также приняли участие спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, председатель Сената Франции Жерар Ларше, министр иностранных дел Ара Айвазян, мэр Еревана Айк Марутян, а также представители международных делегаций, посетивших Ереван с визитом. по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Фото: Айка Манукяна

Выставка « Арцах: Наследие под угрозой» представляет более 120 фотографий, представляющих историческое и культурное наследие Арцаха, первые книги, изданные в Шуши, рукописи и ковры, созданные в Арцахе.

На выставке также представлены фотографии из архива Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Фонда изучения армянской архитектуры, архива памятника Самвела Карапетяна и Матенадарана имени Месропа Маштоца.

Выставка сопровождается короткими видеороликами о нескольких исчезающих ценностях: Дадиванк, Цицернаванк, Церковь Газанчецоц, Тигранакерт, монастырь Катаро, а также Гандзасар и Майраберд.

Выставка «Арцах: наследие под угрозой» была организована в рамках Комитета культурной дипломатии МИД РА. Она будет открыта до 2 мая.