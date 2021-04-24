Итальянский депутат призывает помнить о трагедии армян, чтобы больше не было истребления народа

Член Палаты депутатов Италии Маурицио Лупи призывает не забывать Геноцид армян, совершенный Османской Турцией 106 лет назад, чтобы больше не было истребления людей во имя идеологии.

Об этом депутат сообщил в своем видеообращении, предоставленном «Арменпресс».

«Дорогие друзья, для меня большая честь быть здесь с вами, пусть и в удаленном режиме, чтобы отметить 106-ю годовщину величайшей трагедии — трагедии, которая постучалась в дверь вашего народа, которая стала причиной истребления 1,5 миллионов армян в начале ХХ века. Это был первый геноцид в истории ХХ века. Почему это так важно помнить, не забывать то, что случилось с вашим народом? Ибо любое страдание, насилие в отношении любого народа, осуществленное ради идеи, касается каждого из нас», - сказал Лупи.

Член Палаты депутатов Италии завершил свое обращение словами бывшего президента Чехии Вацлава Гавела.

"Как выразился президент Гавел, еще один видный государственный деятель в истории Европы, который пережил подобные страдания, всякие страдания касаются каждого из нас, потому что страдание лежит в основе свободы, которую мы завоевали. Мы должны помнить о трагедии вашего народа, чтобы никогда больше не было уничтожения ради идеологии. Мы были, мы есть, мы будем рядом с вами», - сказал Маурицио Лупи.

24 апреля исполняется 106 лет со времени Геноцида армян — первого геноцида ХХ века, спланированного и осуществленного Османской империей. Палата депутатов Италии 16 ноября 2000 г. приняла решение о признании Геноцида армян. 10 апреля 2019 г. Палата депутатов выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан рялом советов итальянских провинций и городов.