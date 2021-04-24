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В связи с годовщиной Геноцида армян в Алеппо прошло факельное шествие

В связи с годовщиной Геноцида армян в Алеппо прошло факельное шествие

В связи со 106-й годовщиной Геноцида армян Центральное правление Молодежного союза АРФД Сирии организовало факельное шествие с участием руководителей и членов армянских духовных и общинных организаций, членов союза и сотен молодых людей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе АРФД.


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