В связи с годовщиной Геноцида армян в Алеппо прошло факельное шествие
В связи со 106-й годовщиной Геноцида армян Центральное правление Молодежного союза АРФД Сирии организовало факельное шествие с участием руководителей и членов армянских духовных и общинных организаций, членов союза и сотен молодых людей.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе АРФД.
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