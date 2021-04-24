Всему христианскому миру должно быть стыдно за жертву, принесенную армянами: Константин Раду Мирон

Спустя более ста лет после Геноцида армян мы, христиане Германии стыдимся страданий армян-христиан. Об этом в видеообращении, направленном «Арменпресс» заявил председатель Центрального совета Германии по межцерковному сотрудничеству Константин Раду Мирон.

Свое видеообращение он начал со следующих строк стихотворения американской писательницы Кэтрин Ли Бейтс: “Армения. Это имя как меч в сердце каждого христианина. О мученики, старейшей из дочерей мира, чьи горькие страдания превосходят все печали”.

“Это стихотворение было написано незадолго до геноцида. Впервые его опубликовали в “New York Evening Sun”, затем в октябре 1918 года оно было опубликовано в Бостоне в “Армянском вестнике”. Автор - американская писательница Кэтрин Ли Бейтс, жившая в 1859-1929 годах. Каждый американец знает ее по стихотворению “Америка, прекрасная” которое в какой-то мере является неофициальным государственным гимном Соединенных Штатов. Да, это именно та песня, которую спела Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена.

Но мало кто знает, что автор этого стихотворения в 1915 году поднял свой голос протеста, выразив глубокую озабоченность по поводу Геноцида армян, особенно за безразличие Запада к судьбе этого погибающего народа. “Это стихотворение, которое она написал для “New York Evening Sun”, было отчаянным призывом к помощи, обращенным к своим соотечественникам, ко всему миру на фоне трагедии, в которой оказался христианский армянский народ”, - сказал Константин Раду Мирон.

Он подчеркнул, что это не единственное ее стихотворение о Геноциде армян. “Она написала еще одно стихотворение, в котором образ Христа на кресте сравнивала с распятым армянским народом. Оно начинается с вопроса “О Иисус Христос! К кому должна взывать Армения во всех ее страданиях?”. Главный мотив обоих стихотворений - безразличие Запада к страданиям армянского народа. “Всему христианскому миру должно быть стыдно за жертву, принесенную армянами”, - заключила Кэтрин Ли Бейтс.

Спустя сто лет и мы, христиане этой страны, стыдимся этих страданий христиан армян

Имя Центрального межцерковного органа христианских церквей Германии заверяю Вас в нашей непреходящей солидарности, передаю Вам глубочайше сочувствие и выражаю истинное восхищение армянским народом и его христианским свидетельством”, - заявил председатель Центрального совета межцерковного сотрудничества Германии.