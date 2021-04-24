На пути к примирению между Арменией и Турцией желателен первый шаг Турции:  обращения представителей Бундестага Германии

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Представители Бундестага Германии для процесса примирения Армении и Турции придают важность первому шагу со стороны Турции и шагу сторон навстречу друг другу.

В видеообращениях, предоставленных Арменпресс по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, вице-президент Бундестага Германии, член фракции свободных демократов Вольфганг Кубики, член парламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ Барбара Хендрикс говорили об этом вопросе.

«Сегодня мы вспоминаем массовые убийства сотен тысяч армян в Османской империи. Вспоминание об этом геноциде, память о его жертвах требует постоянной работы. Но мы должны смотреть не только в прошлое, но также в настоящее и будущее», - сказал Кубики.

Вице-президент Бундестага Германии подчеркнул, что как гражданин Евросоюза он понимает, что народы, десятилетиями находившиеся в состоянии войны между собой, могут сосуществовать.

«Надеюсь, что примирение произойдет и между Арменией и Турцией. Желательно, чтобы Турция сделала первый шаг в этом направлении. Осведомленность об этой проблеме так же важна, как и память о Геноциде», - сказал Вольфганг Кубик.

По словам Барбары Хендрикс, примирение может иметь место, если обе стороны встретятся как соседи. только тогда можно будет установить добрососедские отношения. «Сегодня мы вспоминаем 1915-1916 годы. многим жертвам геноцида армян. Мы их поминаем. В то же время мы понимаем, что нам необходимо предпринять шаги к примирению. Еще в 2009 году Армения и Турция достигли договоренности об установлении дипломатических отношений, об открытии закрытых границ между двумя странами. Это соглашение еще не вступило в силу, оно не реализовано», - сказала она.