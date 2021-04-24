Насилие, имевшее место 106 лет назад, не имеет права повториться: президент Совета Немецкой Евангелической церкви

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В памяти о Геноциде армян есть надежда, надежда на «никогда больше», которая, однако, была поколеблена в 2020 году, на фоне 44-дневной Арцахской войны. Об этом в видеообращении, предоставленном «Арменпресс», сообщил председатель Совета Немецкой Евангелической церкви, епископ, профессор Бедфорд Штром, добавив: «Мы также не забываем предупредить, что бесчисленные зверства и несправедливости, имевшие место 106 лет назад, никогда не повторятся».

По его словам, в 1915 г. 24 апреля - не первый год нападений на армян и другие христианские меньшинства в Османской империи. Но когда в тот же день 106 лет назад в Константинополе заранее отобранная группа людей армянского происхождения была изгнана из своих домов с намерением убить их позже, начался ужасающий геноцид, величайшие страдания, которые армянский народ когда-либо видел. .

"Память причиняет боль. Каждый армянин может назвать имена погибших. Это их родители, их прямые или косвенные предки, чье невыразимое мученичество мы вспоминаем сегодня. Воспоминания болезненны, потому что они сопровождаются чувством печали, утраты или гнева. Но в памяти также есть надежда - надежда на «никогда больше».

Как ужасно пошатнулась надежда «никогда больше» на фоне событий прошлого года! Как далеки кажутся наши надежды после страданий последней войны? На фоне этой надежды, насколько заметны все жертвы этой войны, каждая семья, вынужденная покинуть свой дом и родину. Насколько неописуемо болезненны слова, которыми прямо или косвенно угрожают продолжить насильственные действия того времени», - отметил председатель Совета евангелистской церкви Германии. Он подчеркнул, что с ужасом сердца слышал подобные слова правых экстремистов и в Германии.

"Я питаю большую надежду, что нашему правовому государству удастся справедливо осудить любые подобные ужасные поступки", - заявил профессор Бедфорд Штром.