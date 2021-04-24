Эрдоган продолжает оставаться безнаказанным: итальянский депутат подчеркнула признание Геноцида армян

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Депутат итальянского парламента и депутат Европарламента Сюзанна Чекарди считает признание Геноцида армян возможным шагом к справедливости. В видеообращении «Арменпресс» депутат отметила, что Европа признала геноцид, совершенный Турцией, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который отрицает этот факт, остается безнаказанным.

«Память о Геноциде армян - это шаг к справедливости, даже если упоминание об этой трагедии не может вернуть 1915-1922 годы. Для истребленных людей признание этих трагических фактов - единственный значительный шаг, который политика может предпринять, чтобы пролить свет на трагедию, которая на протяжении многих лет преуменьшалась и отрицалась. Европа, как и Италия, признала геноцид 1,5 миллиона христиан, совершенный турками, но Эрдоган продолжает оставаться безнаказанным, отрицая то, что произошло столетие назад, и вместо этого осуществляет свои планы агрессии. Эрдоган бесстрашно бросает вызов видению новой Османской империи, которая простирается с востока до Северной Африки. «Мы ежедневно заняты осуждением стольких некомпетентных режимов, нарушающих права человека, и Турция Эрдогана является одним из них», - сказал он.

Чекарди добавила, что продолжающиеся аресты противников и использование насилия как средства подавления лишают Турцию ее ценностей в Европе.

«Враждебность по отношению к армянам и отрицание геноцида также являются частью этих злоупотреблений. Свидетелями всего этого мы стали при недавних событиях, которые привели к войне в Нагорном Карабахе. Правительство Турции продолжает выступать против официального признания геноцида другими странами, ставя под сомнение существование геноцида. И это еще не все, разговоры о геноциде в Турции - это деяние, которое карается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет по статье 301 Уголовного кодекса как «неуважение к национальной идентичности». Историки, журналисты и художники были осуждены режимом Эрдогана просто за то, что они говорили о геноциде», - говорится в заявлении Чекарди.

Итальянский депутат завершила свое выступление словами итальянского консула в Трабзоне Джакомо Горини в 1915 году, ставшего свидетелем геноцида.

«Он описал геноцид следующим образом: «Это была резня невинных людей, что-то неслыханное, явное нарушение самых священных ценностей человечества, христианства и нации». Позже Горини приложил большие усилия для признания армянской государственности, оставаясь до конца своей жизни носителем памяти об этих страшных событиях 1915 года. «Теперь всеобщее признание этой страницы истории всем миром зависит от нас», - заключила Сюзанна Чекарди.

24 апреля исполняется 106 лет со дня первого геноцида 20 века, организованного Османской империей - Геноцида армян. Палата депутатов Италии в 2000 г. 16 ноября он принял решение о признании Геноцида армян. 2019 г. 10 апреля Палата представителей выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан итальянскими провинциальными и городскими советами.