Член Сената Италии подчеркивает возрождение армянского народа после Геноцида армян

Член Сената Италии Паола Бинетти подчеркивает возрождение армянского народа после Геноцида, совершенного Османской Турцией 106 лет назад.

В видеообращении, предоставленном «Арменпресс», депутат отметила, что на данный момент в сфере возрождения искусства в мире Музей современного искусства Еревана является одним из самых своеобразных украшений.

«Прошло 106 лет со дня Геноцида армян, который мы считаем первым из геноцидов, имевших место в прошлом веке. Нация, которая много страдала, нация, которая своим достоинством смогла поставить диаспору на службу для возрождения целой страны. Возрождение в области искусства. Я считаю, что на данный момент в сфере возрождения искусства в мире Музей современного искусства Еревана является одним из самых своеобразных украшений. Диаспора смогла сделать страну стимулом для научных исследований, а также для многочисленных инициатив экономического развития», - сказала она.

Бинетти подчеркивает, что интеллектуальное, научное, человеческое и социальное богатство армянского народа является гарантией цивилизации, присущей всем народам, которые таким образом испытывают надежду и чувство возрождения.

«Можно возродить что-то, когда есть разум и большое желание — можно, когда есть единство. Говорят, что за пределами Армении армян больше, но вместе они представляют весь армянский народ. Мои самые теплые приветствия, мое самое глубокое уважение к армянскому народу», - заключил Бинетти.

24 апреля исполняется 106 лет со времени Геноцида армян — первого геноцида ХХ века, спланированного и осуществленного Османской империей. Палата депутатов Италии 16 ноября 2000 г. приняла решение о признании Геноцида армян. 10 апреля 2019 г. Палата депутатов выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан рялом советов итальянских провинций и городов.