Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Член Сената Италии подчеркивает возрождение армянского народа после Геноцида армян

Член Сената Италии подчеркивает возрождение армянского народа после Геноцида армян

Член Сената Италии Паола Бинетти подчеркивает возрождение армянского народа после Геноцида, совершенного Османской Турцией 106 лет назад.

В видеообращении, предоставленном «Арменпресс», депутат отметила, что на данный момент в сфере возрождения искусства в мире  Музей современного искусства  Еревана является одним из самых своеобразных украшений.  

«Прошло 106 лет со дня Геноцида армян, который мы считаем первым из  геноцидов, имевших место в прошлом веке. Нация, которая много  страдала, нация, которая своим достоинством смогла поставить диаспору  на службу  для возрождения целой страны. Возрождение в области искусства. Я считаю, что на данный момент в сфере возрождения искусства в мире  Музей современного искусства  Еревана является одним из самых своеобразных украшений. Диаспора смогла сделать страну стимулом для научных исследований, а также для многочисленных инициатив экономического развития», - сказала она.

Бинетти подчеркивает, что интеллектуальное, научное, человеческое и социальное богатство армянского народа является гарантией цивилизации, присущей всем народам, которые таким образом испытывают надежду и чувство возрождения.

«Можно возродить что-то, когда есть разум и большое желание — можно, когда есть единство. Говорят, что за пределами Армении армян больше, но вместе они представляют весь армянский народ.  Мои самые теплые приветствия, мое самое глубокое уважение к армянскому народу», - заключил Бинетти.

24 апреля исполняется 106 лет  со времени Геноцида армян — первого геноцида ХХ века, спланированного    и осуществленного Османской империей. Палата депутатов Италии 16 ноября   2000 г.  приняла решение о признании Геноцида армян. 10 апреля 2019 г. Палата депутатов выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан рялом советов  итальянских провинций и городов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации