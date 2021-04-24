В этот печальный день мы поддерживаем армянскую общину Италии и всего мира: член Европейского парламента

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Итальянский депутат Европарламента Луиза Регименти считает международное признание Геноцида армян средством решительного осуждения преступлений против человечности. Об этом депутат сообщил «Арменпресс» в видеообращении.

«24 апреля - день памяти Геноцида армян. Мы отмечаем этот день - младотурками в 1915-1923 годах убито полтора миллиона армян-христиан. Этот геноцид пока официально не признан ни Турцией, ни всем международным сообществом. Только 29 стран мира подтвердили серьезность этой жестокой страницы христианской истории. Международное признание будет означать очень четкое осуждение преступлений против человечности», - сказал он.

Луиза Регименти подчеркнула, что в этот тяжелый день они поддерживают армянскую общину Италии и всего мира.

«Как представитель Италии я хотела бы упомянуть об осуждении геноцида, которое все еще продолжается, о приеме с большой любовью выживших армян, которые со временем стали прекрасным примером интеграции в нашей стране. Поэтому в этот печальный день мы поддерживаем армянскую общину Италии и всего мира», - заключила Регименти.

24 апреля исполняется 106 лет со дня первого геноцида 20 века, организованного Османской империей - Геноцида армян. Палата депутатов Италии в 2000 г. 16 ноября он принял решение о признании Геноцида армян. 2019 г. 10 апреля Палата представителей выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан итальянскими провинциальными и городскими советами.