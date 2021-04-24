Молчание о Геноциде армян разрушает основы европейских ценностей: итальянский депутат

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По мнению итальянского депутата Европарламента Алессандры Бассо, молчание по поводу Геноцида армян подрывает основы европейских ценностей. Об этом депутат сообщил в своем видеообращении «Арменпресс».

«Мы не можем игнорировать вопрос Геноцида армян, массового убийства полутора миллионов христиан, который Турция до сих пор отказывается признать, в то же время гордясь своим статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь, не говоря уже о Геноциде армян, проявляется неуважительное отношение к народу, который достоин достоинства своих жертв, выживших и потомков. Молчание по поводу Геноцида армян подрывает основы фундаментальных ценностей Европы. Более 15 лет Европейский Союз борется за то, чтобы Турция извинилась перед армянским народом», - сказал он.

Алессандра Бассо подчеркнула, что Италия осуждает массовые убийства, имевшие место в 1900-х годах.

«В 2000 году итальянский парламент одобрил посредничество с требованием признания Геноцида армян Турцией. В 2019 году парламент при очередном голосовании открыто попросил признания этой трагедии нашей страной. В 2005 году Европейский парламент проголосовал за признание этого исторического события. Армяне, которые в то время смогли найти убежище в Италии, очень быстро и образцово интегрировались в наш народ, обогатив нас тысячелетними культурными и интеллектуальными инвестициями. Это мероприятие также должно помочь нам предотвратить дальнейшие расправы над уязвимыми людьми из-за их национальности или религии», - сказала Алессандра Бассо.

24 апреля исполняется 106 лет со дня первого геноцида 20 века, организованного Османской империей - Геноцида армян. Палата депутатов Италии в 2000 г. 16 ноября он принял решение о признании Геноцида армян. 2019 г. 10 апреля Палата представителей выступила с инициативой, призывающей правительство Италии признать Геноцид армян. Геноцид армян был признан итальянскими провинциальными и городскими советами.