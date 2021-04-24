Турция совершила большое преступление в прошлом веке: депутат СЕ поддерживает армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Питер ван Дейл (депутат Европарламента), представляющий Нидерланды (европейская фракция (фракция) Христианский союз), поддерживает армянский народ в вопросе признания Геноцида армян. Об этом депутат подчеркивает в сообщении «Арменпресс».

Он отметил, что во время дебатов по Нагорному Карабаху в Европарламенте он подчеркнул, что поддерживает народ Армении.

“Турция совершила большое преступление в прошлом веке, но отрицает это, считая это просто «проблемой». Это невероятно. Убийство людей, геноцид, тогда это просто проблема. Я поддерживаю народ Армении и буду продолжать делать это», - сказал он.

Османской империей в 1915 году Геноцид армян - величайшее преступление начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид признали и осудили около 30 стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Парга, Нидерланды, Пьемонт, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция, авторитетные международные организации.