Министр иностранных дел Нидерландов направил Ара Айвазяну письмо по случаю годовщины Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок направил министру иностранных дел РА Ара Айвазяну письмо по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», в письме министру иностранных дел Нидерландов Ара Айвазяну министр иностранных дел Нидерландов передал от имени правительства Нидерландов заверения в глубоком уважении семьям жертв Геноцида армян и выразил сожаление, что обязательство нидерландской стороны принять участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, не удалось осуществить из-за жестких ограничений, связанных с эпидемией в Нидерландах.

В послании министр Блок отметил, что у него остались эмоциональные воспоминания о прошлогоднем посещении Мемориала Геноцида армян и рассказах, представленных там.

Подчеркнув готовность обеих сторон к продолжению конструктивного диалога между двумя странами, министр иностранных дел Нидерландов выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие многоплановых отношений между двумя странами.