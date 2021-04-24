Армянская община Сиднея организовала митинг с требованием признания геноцида

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В австралийском Сиднее стартовала акция, организованная армянской общиной Сиднея, участники которой призывают правительство страны признать Геноцид армян.

Как сообщает «Арменпресс», акция была организована после того, как премьер-министр Скотт Моррисон вновь отказался использовать термин «геноцид» в своем послании по случаю 106-й годовщины геноцида.

Протестующие призвали правительство признать геноцидом то, что произошло с армянами, ассирийцами и греками в Османской империи в 1915 году. Они кричали: «Скажи правду, Скотт Моррисон», «Да, это геноцид», «Больше никогда» и так далее.

Османской империей в 1915 году Геноцид армян был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Признанный геноцид և осудили около тридцати стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Пуэрто-Рико, Нидерланды, Пьемонт, Польша. , Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция, авторитетные международные организации.