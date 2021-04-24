Заместитель министра иностранных дел Литвы выразил поддержку армянскому народу по случаю годовщины Геноцида

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас выразил поддержку армянскому народу по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он сказал в Цицернакаберде после того, как почтил память жертв Геноцида армян.

«Сегодня мы собрались, чтобы отметить 106-ю годовщину Геноцида армян. Это преступление, совершенное 106 лет назад, было совершено как против армян, так и против других этнических меньшинств. Масштабы этого преступления и неописуемые реалии сделали его первым геноцидом 20 века. За ним последовали другие преступления, совершенные нацистско-советскими режимами в ряде стран. Мы, литовцы, тоже стали жертвами оккупации, сопровождавшейся депортациями и убийствами», - сказал Адоменас.

Заместитель министра иностранных дел Литвы выразил поддержку армянскому народу, сказав, что разделяет горе и боль каждого в связи с этим преступлением.

«Мы должны проявить решительность, чтобы подобные преступления не повторились! Все это позволит нам предотвратить подобные преступления и в будущем», - подчеркнул Адоменас.

Османской империей в 1915 году Геноцид армян - величайшее преступление начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Признанный геноцид и осудили около тридцати стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Приход, Нидерланды, Нидерланды, Пьемонт, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция, авторитетные международные организации.