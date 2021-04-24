Депутат Европарламента призывает не забывать историческую правду - факт Геноцида армян

Депутат Европарламента Асита Канко призывает не забывать историческую правду - факт Геноцида армян, и чтить память невинных жертв.

Об этом депутат сказала в сообщении, переданном «Арменпресс».

“В этом году исполняется 106 лет со дня Геноцида армян. Сегодня мы чтим память 1,5 миллиона невинных жертв. Армяне продолжают бороться за справедливость, за признание истины, чтобы мир признал трагедию, которую пережил армянский народ. Родные, друзья, любимые, этот день не только о прошлом, но и о будущем. Прошло более века, но и прошлый год нам напомнил, что Армения и ее народ находятся на уязвимой территории”, - сказала она.

Депутат отметила, что напряженная ситуация в нагорно-карабахском регионе показала, что конфликты и агрессия не остались в прошлом. “Со временем память становится важнее. Самая большая опасность для нашей свободы - это не помнить о том, что произошло до нас. Если мы последующим поколениям не передадим знания о прошлом, они не будут знать, как создавать свое будущее”.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира.