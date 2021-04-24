Арутюнян и Шойгу обсудили вопросы армяно-российского военного сотрудничества
11:38, 24 Апрель, 2021
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.
Министры обороны двух стран обсудили миротворческую миссию российского контингента, дислоцированного в Арцахе, основные направления масштабных реформ, начатых в Вооруженных силах РА, а также совместные действия армяно-российского объединенного контингента и предстоящие программы.Были затронуты и региональные вопросы.
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