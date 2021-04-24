В Армении подтверждено 764 новых случая коронавируса, 17 человек скончались

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 24 апреля в Армении подтверждено 764 новых случая заболевания коронавирусом, 1079 граждан выздоровели, 17 умерли. За один день было проведено 4552 теста. Таким образом, общее количество тестов составило 960067.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 212878 случаев заболевания коронавирусом, из которых 193360 вылечены и 4001 закончились смертельным исходом. 14 517 пациентов в настоящее время проходят фактическое лечение от коронавируса.

Накануне зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1000.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.