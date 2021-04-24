Глава МИД Аргентины о дружбе между Арменией и Аргентиной

Министр иностранных дел, международной торговли и обороны Аргентинской Республики Фелипе Сола по случаю 106-й годовщины Геноцида армян направил видеообращение. Как сообщает «Арменпресс», он отметил, что с 2007 года Аргентина ежегодно 24 апреля приносит дань памяти жертв Геноцида армян.

“Мы делаем это исходя из многих обстоятельств. Прежде всего, это - дань уважения, которую мужчины и женщины всего мира должны испытывать к памяти жертв этой страшной трагедии. Во-вторых, потому что у нас есть очень сильная армянская община, многие представители которой приехали сюда после трагических для армянского народа событий, и нашли убежище в Аргентине. Они дедушки и бабушки окружающих нас людей. И они сделали это, привнеся в нашу жизнь свою культуру, традиции, свои способности работать, адаптироваться к трудным ситуациям. А их потомки стали прекрасными специалистами, исследователями, спортсменами. Между нашими народами существует братская дружба”, - сказал Фелипе Сола.

Он подчеркнул, что Аргентина уважает идеи других людей, их разнообразие.

Сола отметил, что они всегда усердно боролись за то, чтобы не было безнаказанности в отношении тех, кто попирает права человека.

“Мы делаем это во имя памяти, которая является одним из важнейших элементов этой борьбы. По этой причине и в этот день 24 апреля, мы помним об армянском народе, о Геноциде и хотим, чтобы эта память действовала, чтобы мы не были бы вынуждены разрешать разногласия или быть свидетелями их разрешения в мире такими средствами.

Независимо от того, что это утопия, мы всегда должны быть верны этой борьбе”.