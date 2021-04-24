Не забываю и требую справедливости: каталонский писатель — к годовщине  Геноцида армян

Каталонский писатель Рамон Монтон - переводчик романа «40 дней Муса-Дага» о Геноциде армян, по случаю 106-й годовщины Геноцида армян выражает солидарность с армянским народом.

Об этом он сказал в своем послании, предоставленном «Арменпресс».

«Хочу выразить солидарность с армянским народом в его борьбе за признание Геноцида армян. Я не забываю, я требую справедливости», - сказал писатель.

Поминальные службы проходит во всех епархиях Армянской Апостольской церкви.

Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями и решениями многих государств и международных организаций. 1915 г. Огромен ряд документов, квалифицирующих массовое истребление армянского населения в Османской империи как заранее спланированный и полностью осуществленный акт геноцида. Геноцид армян признан тридцатью государствами и международными организациями.