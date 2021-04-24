Армения за свободу заплатила довольно большую цену: председатель Парламента Центральной Америки

Армянский народ на протяжении многих лет принес много жертв, дабы сохранить свою тысячелетнюю культуру, язык, религию и выжить. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении вспомнила спикер Парламента Центральной Америки Каролина Фернандес, отдав дань памяти жертвам Геноцида армян у Мемориала Цицернакаберд, и выразила всему армянскому народу свое содействие.

“В день памяти Геноцида армян мы рядом с Вами. Слово “либертад” - одно из лучших слов в мире, имеющее очень широкий смысл. Это возможность человека действовать по своей воле, точно так же, как он не хочет подчиняться и быть подчиненным. Нации и народы заплатили высокую цену за свободу, она стоила им их жизней, их страданий, их страданий. Армения, как и Центральная Америка, за свою свободу заплатила довольно высокую цену. В нашем случае тысячам людей, погибших во время гражданской войны, это стоило жизни. В случае с Арменией миллионы людей погибли, чтобы сохранить свою тысячелетнюю культуру, язык и религию. И Армения, и Центральная Америка имеют выгодное географическое положение, которое вызывает зависть у других, поэтому мы и заплатили столь высокую цену за нашу свободу”, - как сообщает Арменпресс, сказала Каролина Фернандес, подчеркнув, что мир, справедливость и истина должны быть восстановлены.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира.