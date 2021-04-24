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На чемпионате Европы в борьбу вступают 4 армянских борца греко-римского стиля

На чемпионате Европы в борьбу вступают 4 армянских борца греко-римского стиля

Еще 4 члена сборной Армении по греко-римской борьбе начинают борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в очередной день проходящего в Польше чемпионата Европы Геворг Гарибян (60 кг) вступит в борьбу и попытается победить грузинского спортсмена Ираклия Дзимитаришвили.

Славик Галстян (67 кг) в 1/8 финала померится силами с Олексеем Майским из Украины.

В весовой категории 72 кг Малхас Амоян в 1/8 финала встретится с хорватом Аленом Фодором, Карапет Чалян (82 кг) в квалификационном раунде встретится с Мико Тапани из Финляндии.

 Рудик Мкртчян (55 кг) попытается стать бронзовым призером турнира, он померится силами с белорусом Артемом Кацаром.

Два других представителя Армении - Грачья Погосян и Варужан Григорян проведут утешительные поединки, в случае победы в которых поборются за бронзовые медали.


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