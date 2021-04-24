Международное правосудие должно осудить виновных в геноциде: швейцарский депутат

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сомаруга Карло, Член Совета Штатов Федерального собрания Швейцарии (верхняя палата) считает, что мир должен иметь смелость отдать безусловный приоритет человечеству в признании Геноцида армян. Такое мнение Сомаруга выразил в ответ на вопросы «Арменпресс».

- Г-н Сомаруга, в Швейцарии признан Геноцид армян, каково мнение жителей страны по этому поводу?

- Национальный совет Швейцарии признал Геноцид армян, а Совет США и правительство еще не предприняли этого необходимого шага. Народ Швейцарии всегда проявлял большую солидарность с армянами. Я убежден, что большинство швейцарцев признают и одобрят признание геноцида армян 1915 года швейцарским правительством.

- На ваш взгляд, что мешает многим странам признать Геноцид армян?

- В первую очередь, это геополитические дискуссии. Мы должны иметь смелость выйти за их рамки и отдать человечности абсолютный приоритет.

- Считаете ли вы возможным признание Турцией Геноцида армян с учетом агрессивной политики этой страны?

- Признание геноцида Турцией несомненно возможно. Но это будет не скоро. Признание преступлений государства государством и его гражданами требует принятия процесса анализа истории, принятия того, что произошло, и, наконец, извинений. Чтобы это произошло, должна быть создана основа для такого процесса, должна быть политическая воля, чтобы двигаться вперед шаг за шагом. Это возможно только в рамках демократии, уважения свободы слова и прав меньшинств. В настоящее время в Турции явно не так.

- Чего ожидать армянскому народу в плане справедливой компенсации?

- Существенным элементом является неоспоримое признание геноцида и, несомненно, создание фонда правопреемников Османской империи для помощи потомкам нуждающихся сегодня, но прежде всего для восстановления армянского наследия в Турции, в частности, материальные, нематериальные культурные ценности.

- Считаете ли вы, что признания и извинений Турции достаточно для восстановления исторической справедливости?

- На такой вопрос может ответить только армянин. Но одно можно сказать наверняка. Признание страданий армянского народа, а также боли населения других народов, переживших геноцид, необходимо сохранять и постоянно напоминать будущим поколениям.

- По вашему мнению, через 106 лет после Геноцида армян, какой должна быть главная задача прогрессивного человечества в признании, осуждении и предотвращении подобных преступлений?

- Геноцид возможен только тогда, когда человек теряет свою человечность в глазах других. Образование и информация необходимы для взаимопонимания людей и народов, они предотвращают эту дегуманизацию. Но, конечно, необходимо осуждать, бороться с языком вражды, чтобы международное и национальное правосудие судило, осуждало виновных в преступлениях против человечности и геноциде.

Совершенный Османской империей в 1915 году Геноцид армян - величайшее преступление начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Около 30 государств признали и осудили геноцид.

Анна Григорян