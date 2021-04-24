Мы отвергаем ложь, разрушение и сокрытие истины: Вардине Оганян зачитала послание президента Ливана

Министр молодежи и спорта Ливана Вардине Оганян зачитала послание президента Ливана по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Вардине Оганян, которая участвует в поминовении жертв Геноцида армян в качестве представителя президента Ливана Мишеля Ауна, направила свое послание в выступлении в Мемориале Цицернакаберд, воздав дань памяти жертвам Геноцида.

"С глубоким уважением и почтением к боли воспоминаний о страданиях, высокочтимый президент Ливанской Республики Мишель Аун поручил мне лично представлять его на мероприятиях по случаю Геноцида армян, организованных Республикой Армения — дабы поддерживать пламя истины в совести каждого ".

Жертвы Геноцида армян остаются в нашей душе и совести и живут в нашей жизни, сегодня и в нашем будущем. Они напоминают, что Бога провозглашают богом мира, а не несправедливости, колониализма и насилия. С ними мы отказываемся подчиняться приговору к смерти. Они пали смертью мучеников, но продолжали говорить душой. И здесь и сейчас, более века спустя, они восстанавливают лицо земли», - сказала она.

По словам Вардине Оганян, у армянского и ливанского народов есть общее, особенно в пережитых мучениях, жертвах и страданиях. "Вас убивали мечом, мы погибали от голода и блокады, и преступник один. Так, ради человечества мы вместе отвергаем ложь, разрушение и сокрытие истины. Сегодня мы призываем быть вместе, эту активную истину, благодаря которой мы освобождаемся от всякого страха и становимся сильнее всякого подчинения», - сказала она.

По словам министра, ливано-армянские отношения особенно укрепились на человеческом уровне, когда в начале прошлого века, в жестокий исторический период, сотни тысяч армян стали объектами массовых убийств и гонений, и поселились на ливанской земле. «Они стали одной из важнейших составляющих нашей Родины, внося эффективный вклад в ее политическую жизнь, социальное и культурное развитие. Среди них прославились министры, депутаты, врачи, мастера, художники, журналисты, бизнесмены, ученые и интеллектуалы. Они продемонстрировали полную лояльность Ливану, не отказываясь от своей привязанности к Армении, которая тесно связана с их кровью, религией, культурой и историей.

Стремление наших народов к улучшению отношений воплощается в частых встречах, визитах и обмене опытом, к этому добавляется постоянная координация позиций и позиций в международных и азиатских парламентских площадках - в интересах наших народов, выражая нашу приверженность справедливости, вопросам мира и права человека, когда Ливан подчеркивает важность уважения суверенитета и территориальной целостности Армении», - сказала Вардине Оганян.

Оганян призвала с этого исторического места и с этой исторической минуты освободить мир от мысли о существовании большинства и меньшинств. «Мы все взаимозависимы, мы все братья, потому что мы вместе сталкиваемся с общими проблемами, каждый из нас по-своему страдает от этих последствий. От сыновей Ливана - его христианами и мусульманами, сыновьям-армянам - в Республике Армения, в Ливане и во всем мире Президент Ливанской Республики Его Превосходительство Мишель Аун вновь подтверждает свою солидарность и признательность армянскому народу, сильная вера которого нашла свое продолжение в мировой цивилизации», - сказала Оганян.